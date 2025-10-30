Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.