Galatasaray, Türkiye Kupası finalinin hazırlıkları tamamlandı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.