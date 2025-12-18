Galatasaray, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, bu sezonki kupa macerasına Başakşehir galibiyetiyle başladı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sar-kırmızılılar, mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Son Türkiye Kupası şampiyonu olan Aslan, bu sezonki kupa macerasına da galibiyetle başladı.
Galatasaray bu maçın ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile oynayacak.