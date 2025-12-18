Galatasaray, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, bu sezonki kupa macerasına Başakşehir galibiyetiyle başladı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Galatasaray, bu sezonki kupa macerasına Başakşehir galibiyetiyle başladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sar-kırmızılılar, mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Son Türkiye Kupası şampiyonu olan Aslan, bu sezonki kupa macerasına da galibiyetle başladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Galatasaray bu maçın ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile oynayacak.