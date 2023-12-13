Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Parken Stadyumu’nda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar 5 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Cimbom bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Aslan, Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

Galatasaray, A Grubu’nda 1 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. 2 karşılaşmada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar tek galibiyetini Old Trafford’da Manchester United karşısında kazandı.