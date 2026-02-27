Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı İngiliz ekibi Liverpool ile bugüne kadar Avrupa kupalarında 5 kez rakip oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray’ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında da karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool ile mücadele edecek. Aslan ilk maçını 10-11 Mart’ta İstanbul’da, rövanşı ise 17-18 Mart’ta deplasmanda oynayacak. Cimbom, son 16 turu için play-off turunda İtalyan ekibi Juventus’u elerken, Liverpool ise lig aşmasından sonra direkt bu tura kaldı.

Liverpool ile 5 kez karşılaştı

Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım son olarak bu sezon lig aşamasında RAMS Park’ta rakip oldu ve Aslan, Victor Osimhen’in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İngiliz takımlarıyla 26 maça çıktı

Galatasaray, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 26 kez mücadele ederken, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşılaştı.

Liverpool, Türk takımlarıyla 13 müsabaka oynadı

Liverpool ise Türkiye’den Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı ve 5 defa da mağlup oldu. Liverpool, Türk takımlarına karşı oynadığı son 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Lig aşamasında 3. oldu

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Liverpool, lig aşamasını 6 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 3. sırada tamamladı ve direkt son 16 turuna kaldı. İngiliz temsilcisi; Atletico Madrid’i 3-2, Eintracht Frankfurt’u 5-1, Real Madrid’i 1-0, Inter’i 1-0, Marsilya’yı 3-0 ve Karabağ’ı 6-0 mağlup ederken, Galatasaray’a 1-0 ve PSV’ye de 4-1’lik skorlarla kaybetti.

Premier Lig’de 6. sırada

Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Kırmızılar, ligde çıktığı çıktığı 27 müsabakada 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 45 puan topladı ve averajla 6. sırada bulunuyor.

Dominik Szoboszlai 4 gol attı

İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 müsabakada 20 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Liverpool’da Dominik Szoboszlai, bu kulvarda 4 golle ön plana çıkarken, Alexis Mac Allister 3, Muhammed Salah, Virgil van Dijk, Hugo Ekitike ve Cody Gakpo da 2’şer gol sevinci yaşadı.

Arne Slot çalıştırıyor

Liverpool’u Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot çalıştırıyor. Beşiktaş’ın eski çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst da Slot’un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Arne Slot, 2024 yılının yaz aylarında İngiliz takımının başına geçmişti.

Anfield’da maçlarını oynuyor

İngiliz futbolunun köklü takımlarından olan Liverpool, maçlarını 61 bin 276 seyirci kapasiteli dünyaca ünlü Anfield’da oynuyor. Stadyumda ’Kop tribünü’ adında taraftar grubunun bulunduğu ünlü bir tribün de yer alıyor. Taraftarların söylediği ’You’ll Never Walk Alone’ marşı da herkes tarafından biliniyor.

Şampiyonlar Ligi’ni 6 kez kazandı

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takımlar arasında yer alıyor. İngiliz takımı, bugüne kadar Devler Ligi’nde 6 kez şampiyon oldu. Kırmızılar; 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 yıllarında bu kupada şampiyonluk yaşadı.