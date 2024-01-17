Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın saat 21.00’de RAMS Park’ta Ümraniyespor’u konuk edecek.