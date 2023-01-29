Galatasaray, Ümraniyespor maçın hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Ümraniyespor maçın hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Ümraniyespor maçın hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Ümraniyespor maçın hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Ümraniyespor maçın hazırlıklarına başladı