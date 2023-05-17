Galatasaray veteranları ile Azerbaycanlı spor yazarları dostluk maçında karşılaştı

Galatasaray veteranları ile Azerbaycanlı spor yazarları dostluk maçı yaptı.

Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’in 100. doğum günü olan 10 Mayıs ve 17 Mayıs UEFA Kupası yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Spor Yazarları Derneği Üyesi spor yazarları ile Galatasaray veteranları Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dostluk maçında karşılaştı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ve Sportif Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emin İmanov da dostluk maçını takip etti. Başlama vuruşunu Başkan Dursun Özbek ve Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva yaptı.

Dostluk mücadelesinin ardından günün anısına karşılıklı hediyeler takdim edildi.