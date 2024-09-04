Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı

Galatasaray Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'e 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini duyurdu.

Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray Nijeryalı forvet Victor Osimhen’in kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’e 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini duyurdu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz gün İstanbul’a getirttiği Victor Osimhen ve kulübü Napoli ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) transferin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

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