Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığını açıkladı

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in MR sonucunda sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Nijerya’nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen’in bugün MR’ı çekildi. Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Öte yandan milli takımda sakatlık geçiren bir diğer futbolcu olan Kaan Ayhan’ın MR tetkiklerinin de bugün öğleden sonra yapılacağı belirtildi.