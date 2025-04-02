Galatasaray yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Fenerbahçe’yi eleyen Galatasaray, yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Aslan yarı finalde İskenderunspor’u eleyen Konyaspor ile oynayacak.

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Müsabaka Konya’nın ev sahipliğinde yapılacak.