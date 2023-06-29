Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürdü
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, kuvvet çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasının ardından üç gruplu 7’ye 7 oyunla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.