Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8’e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.