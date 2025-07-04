Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

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Öte yandan Mauro Icardi pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular da 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacaklar.

Galatasaray, yarın saat 12.30 ve 18.30’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.