Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray 2023-2024 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Isınmayla başlayan idman, üç grup halinde top kapa çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı olan bölümde ise taktik çalışma yapıldı.

İzinden dönen Victor Nelsson ile Sacha Boey takımla çalışmalara başladı. İzinli olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ise antrenmanda yer almadı.

Galatasaray yarın saat 19.45’te Kocaeli Stadyumu’nda hazırlık maçında İngiltere Championship takımlarından Hull City ile karşılaşacak.