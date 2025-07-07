Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen sabah idmanı laktat testi ve topa sahip olma çalışmasıyla gerçekleşti. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.30’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.