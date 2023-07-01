Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.