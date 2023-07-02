Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Yönetimindeki antrenman, dar alanda topa sahip olma çalışması ile savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.