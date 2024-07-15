Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında bu akşam TSİ 20.30’da Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek.