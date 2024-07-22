Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı, koşu ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, yarın TSİ 11.30 ve 19.00’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.