Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı, koşu ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın TSİ 11.30 ve 19.00’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.