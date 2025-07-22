Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da bugün sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya’da bugün sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanı, çabukluk, çeviklik, yön değiştirme ve ivmelenme çalışmalarının ardından koşu çalışmasıyla sona erdi.

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Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı ise, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın TSİ 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.