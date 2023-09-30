Galatasaray yenilmezliğini 20 maça çıkardı

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçıyla birlikte resmi maçlardaki yenilmezliğini 20 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 17 galibiyet, 3 beraberlik aldı

Galatasaray yenilmezliğini 20 maça çıkardı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçıyla birlikte resmi maçlardaki yenilmezliğini 20 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 17 galibiyet, 3 beraberlik aldı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından Süper Lig’de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi. Cimbom geride kalan 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.