Galatasaray yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Galatasaray, Kopenhag maçıyla birlikte bu sezon 11. resmi maçına çıktı ve yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Galatasaray yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı
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Galatasaray, Kopenhag maçıyla birlikte bu sezon 11. resmi maçına çıktı ve yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar bu sezonki 11. resmi müsabakasına çıktı ve yenilmezliğine devam etti. Aslan, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 4 de Trendyol Süper Lig olmak üzere oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 3 kez de berabere kaldı.

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