Galatasaray yenilmezlik serisini 17'ye çıkardı

Galatasaray, Başakşehir maçıyla Trendyol Süper Lig’deki yenilmezliğini 17’ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray konuk olduğu RAMS Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig’de son olarak geçtiğimiz sezon Dolmabahçe’de Beşiktaş’a mağlup olan Aslan, daha sonraki karşılaşmalarda yenilmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 17 lig maçının 16’sını kazanırken, 1’inde de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.