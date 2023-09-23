Galatasaray, yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı

Galatasaray, Başakşehir galibiyetle resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı
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Galatasaray, Başakşehir galibiyetle resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştığı Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, böylece resmi maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig’de son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında yaşayan Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 11 Süper Lig ve 7 Avrupa kupası olmak üzere toplam 18 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

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