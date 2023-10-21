Galatasaray yenilmezlik serisini 23'e çıkardı
Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.
Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yenilmezliğine devam etti. Resmi müsabakalardaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada alan aslan, daha sonra Süper Lig’de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 23 mücadeleyi kaybetmedi. Cimbom, geride kalan maçlarda 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.