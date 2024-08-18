Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.