Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.