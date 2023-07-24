Galatasaray, Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli golcü oyuncu Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

30 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 28 resmi maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.