Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’nda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışması ile 2’ye 2 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.15’te Rams Park’ta yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.