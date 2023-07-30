Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacağı Zalgiris maçı hazırlıklarını Rams Park’ta taraftara açık şekilde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına Rams Park’ta taraftara açık gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Yaklaşık 35 bin taraftarın takip ettiği idman; dar alanda paslaşma, 8’e 2 pas çalışması ve çift kale maçın ardından sona erdi.

Mauro Icardi ve Efe Akman, bir süre takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yeni transfer Wilfried Zaha ise idmanda yer almadı.

Antrenmanın son bölümünde Galatasaraylı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırarak yaktıkları meşaleler eşliğinde tezahürat yaptı.