Galatasaray, Zalgiris Vilnius - FC Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray, Zalgiris Vilnius - FC Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kuraları, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde çekildi. Kurada Türkiye’den Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, seri başı olarak yer aldı. Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius (Litvanya) - FC Struga (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Bu turda ilk maçlar 25 veya 26 Temmuz, rövanşları da 1 veya 2 Ağustos tarihlerinde yapılacak.