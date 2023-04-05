Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu ve elendi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-2 mağlup oldu ve elendi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilere 3-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası’na 3. turdan başladı ve Kastamonuspor’u 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra 4. turda Ofspor’u 2-1, 5. turda Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 ve son 16 turunda da Alanyaspor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.