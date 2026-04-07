Galatasaraylı eski yöneticilerden Lucescu sözleri

Galatasaraylı eski yöneticiler Ahmet Özdoğan ve Necati Demirkol, daha önce sarı-kırmızılı takım ile A Milli Takım’da da görev yapan ve geçtiğimiz günlerde kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundular.

Ahmet Özdoğan: "Lucescu, Galatasaray tarihinin en pozitif teknik adamlarından biridir"

Mircea Lucescu’nun, Galatasaray’a çok büyük hizmetleri olduğunu aktaran sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Ahmet Özdoğan, "Teknik adamların başarılarının yanında ne kadar bütçe harcadıklarına da bakmamız lazım. Ne başarı kazandılar, ne kadar bütçe harcadılar? Lucescu, bence Galatasaray’a en prezantabl olan teknik adamlardan bir tanesidir. Hem cüzi rakamlarla başarı kazandı hem de çok değerli bir teknik adamdı. Bana göre Galatasaray’a çok büyük hizmetleri oldu. Lucescu, Galatasaray için sonrasında devam etmeli miydi, o zamanki yönetim devam etmemesi yönünde karar aldı. Rahmetli Özhan Canaydın öyle bir karar aldı. Baktığınız zaman Galatasaray’da bugün de bakılması gereken temel şeylerden bir tanesi; teknik adamlar o başarıları hangi kadrolarla, hangi bütçelerle yaptı? Lucescu, Galatasaray tarihinin en pozitif teknik adamlarından biridir. İnşallah Allah ona sağlık versin. İnşallah kurtulur" şeklinde konuştu.

Necati Demirkol: "Lucescu’nun ayrılığı sonrası Galatasaray ekonomik ve sportif anlamda kötü bir dönem geçirmiştir"

Lucescu’nun, Galatasaray’a büyük katkılar sağlamış bir teknik adam olduğunu dile getiren Necati Demirkol ise, "Mütevazı, spor ekonomisini çok iyi bilen, sporcularla ve kulüple ilişkileri çok iyi olan, kibirden ve egodan uzak, işini hakkıyla yapan biriydi. Galatasaray’da da bu şekilde başarılı olmuştur. Galatasaray’dan ayrıldığı sezon, benim gibi birçok Galatasaraylının içine sinmemiştir. Hem de gittiği sezon rakibimizi şampiyon yapmıştır. O yıl Galatasaray için büyük bir handikap olmuştur. Hem ekonomik hem de sportif anlamda ayrıldıktan sonra Galatasaray kötü bir dönem geçirmiştir. Ondan sonraki borç yükü de fazlalaşmıştır. Lucescu, kısıtlı kadrolarla ve dar bütçelerle Şampiyonlar Ligi’nde 2. tura çıkmıştır. Çok önemli, Türkiye’ye gelmesi zor olan Real Madrid’i eleyerek UEFA Süper Kupa’yı kazanmıştır. Kendisini her zaman saygıyla ve hürmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.