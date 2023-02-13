Galatasaraylı eski yüzücü Berke Turgan'dan depremzedelere destek

Vali Taşbilek yardımların devam etmesi çağrısı yaptı

Vali Taşbilek yardımların devam etmesi çağrısı yaptı

Şefler Ebru Baybara Demir ile Türev Uludağ depremzedeler için ocak başında

Şefler Ebru Baybara Demir ile Türev Uludağ depremzedeler için ocak başında