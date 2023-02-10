Galatasaraylı futbolcular, çalışmalara yardım etti

Galatasaraylı futbolcular Milot Rashica, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Baran Aksaka, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu.

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, Galatasaraylı futbolcular Milot Rashica, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Baran Aksaka da destek oldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, Nef Stadyumu’ndaki gelerek yardım çalışmalarına yardım etti.