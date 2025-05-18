Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı

Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor’u mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir coşku yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, saha içinde sarı-kırmızılı bayraklarla tur attıktan sonra kurulan platformda marşlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kalan 25. şampiyonluğunu ilan etti. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından da sarı-kırmızılı futbolcular büyük bir coşku yaşadı. Giydikleri 5 yıldızlı tişörtlerle sahaya giren oyuncular, bayraklarla tribünleri selamladı. Ardından saha içine kurulan platforma çıkan Galatasaraylı futbolcular, DJ eşliğinde marşlar ve şarkılar söyledi.

Bu anlarda oyuncuların aileleri de kendilerine eşlik etti.

Saha içindeki led ekranlardan Aslan görselleri ve 5 yıldızlı Galatasaray logoları yansıtılırken, stadın üst tarafında da 25 yazılı ve üzerinde 5 yıldız olan pankart açıldı.