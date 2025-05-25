Galatasaraylı taraftarlar Yenikapı'ya akın etti
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı'ya akın etti.
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı’ya akın etti.
Trendyol Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı’nda etkinlikler düzenliyor. Organizasyonun ikinci gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında ilerleyen saatlerde DJ performansları ve konserler düzenlenecek.