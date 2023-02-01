Galibiyet 3'lüsü Lucas Torreira'dan

Spor Toto Süper Lig'de evinde Ümraniyespor'u mağlup eden Galatasaray'da mücadele sonrasında Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Galibiyet 3'lüsü Lucas Torreira'dan
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Spor Toto Süper Lig’de evinde Ümraniyespor’u mağlup eden Galatasaray’da mücadele sonrasında Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatsaray evinde karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’u 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.

Öte yandan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, kale arkasında bulunan tribünün orada sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Galibiyet 3'lüsü Lucas Torreira'dan
Galibiyet 3'lüsü Lucas Torreira'dan