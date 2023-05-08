Galibiyet 3'lüsü Mauro Icardi'den

Başakşehir maçının ardından galibiyet golünü atan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, taraftarlara 3'lü çektirdi.

Galibiyet 3'lüsü Mauro Icardi'den
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Başakşehir maçının ardından galibiyet golünü atan Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, taraftarlara 3’lü çektirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Maçın tek golünü kaydeden Arjantinli golcü Mauro Icardi, kale arkasındaki tribünün önünde Galatasaraylı taraftarlara 3’lü çektirdi. Daha sonra futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti taraftarla birlikte kutladı.