Galibiyetleri seriye bağlayan Kocaelispor, beşinci viteste

TFF 2. Lig'in zirvesinde bulunan Kocaelispor, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Galibiyetleri seriye bağlayan Kocaelispor, beşinci viteste
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d

TFF 2. Lig’in zirvesinde bulunan Kocaelispor, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Balıkesir deplasmanından 6-1’lik skorla dönerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Üst üste Kırşehir FSK, Serik Belediye, Sarıyer, Uşakspor ve Balıkesirspor engellerini aşan yeşil-siyahlılar, son puan kaybını ocak ayında Kırklareli deplasmanında yaşamıştı. İstikrarlı galibiyetlerle zirvedeki yerini sağlamlaştıran Körfez ekibi, 57 puan toplayarak en yakın rakibi Vanspor’un 8 puan önünde bulunuyor.