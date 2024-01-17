GAMER toplantısı yapıldı

Bilecik'te düzenlenen Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantısında kentteki asayiş ve huzurun devamına değinildi.

GAMER toplantısı yapıldı
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Bilecik’te düzenlenen Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantısında kentteki asayiş ve huzurun devamına değinildi.

’GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Vali Şefik Aygöl, başkanlığında Valilik Edebali Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda GAMER Bilecik İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından konuşan Vali Aygöl, kentteki asayiş ve huzurun devamı için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.