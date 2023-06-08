Gamze Erçel ünlü saç bakım markasının elçisi oldu

Saç bakım markası Herbal Essences, Türkiye’deki ilk marka elçisi olarak seçtiği Gamze Erçel’i düzenlenen lansmanla duyurdu. Güzellik dünyasının, sosyal medya fenomenlerinin bir araya geldiği davete Gizem Hatipoğlu, Dila Tarkan, Meriç Küçük, Tuğçe Postoğlu, Melda Narmanlı Çimen, Nilay Yalçınkaya gibi isimler katıldı.

İngiltere merkezli saç bakım markası Herbal Essences, gerçekleştirdiği davetle doğal içeriğini ve Türkiye’deki ilk marka elçisi Gamze Erçel’i tanıttı. Davetliler, kendileri için özenle hazırlanan programda markanın ürünlerini inceledi. Gamze Erçel’in marka elçisi olarak tanıtıldığı ve Mert Vidinli’nin ev sahipliğini üstlendiği lansmana Gizem Hatipoğlu, Dila Tarkan, Meriç Küçük, Tuğçe Postoğlu, Melda Narmanlı Çimen, Nilay Yalçınkaya gibi isimler katıldı. Davette eğlenen katılımcılar, kendileri için hazırlanan Eli Peacock ile Saç Aksesuarı Workshop’ıyla keyifli anlar geçirdi.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorileri Ticari Operasyonlar Kıdemli Direktörü Armağan Sünerli, açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte şunları söyledi; “P&G saç bakım kategorisinde amacımız kadınların saçlarındaki farkı görüp hissedebileceği ve aynı zamanda sevebileceği markalar oluşturmak. Herbal Essences da tam da bu amaçla hem doğal içerikli ürünler arayan hem de saçlarındaki doğal değişimi görmek isteyen kadınlar için tasarlandı. İnsanlara her zaman doğallığıyla dokunan, doğanın gücünü saçlarda hissettiren ve saçları 1 kullanımda 2 kat daha fazla besleyen markamız Herbal Essences’ın Türkiye’deki ilk marka elçisini siz değerli davetlilerimize tanıtmaktan gurur ve heyecan duyuyoruz. Heyecanımıza ortak olduğunuz için çok teşekkürler. İngiltere’nin 1 numaralı saç bakım markası Herbal Essences’ın geçtiğimiz aylarda formülünü tamamen vegan olarak değiştirdiği içeriğinde yüzde 96 oranında doğal özler bulunmakta. Biz de markamızdaki bu değişimi; doğallığıyla, saçlarının güzelliği ve duruşuyla markamıza çok yakıştığını düşündüğümüz Türkiye’deki ilk marka elçimiz Gamze Erçel’le duyurmak istedik.”

Herbal Essences’ın Türkiye’de ilk marka elçisi Gamze Erçel ise “Herbal Essences; doğallığıyla beni her zaman büyüleyen bir markaydı. Son dönemde kullandığım ürünlerin içeriğine dikkat etmeye başladığım için Herbal Essences; doğal, sülfatsız ve vegan içerikli ürünleriyle günlük saç bakım rutinimin önemli bir parçası haline geldi. Aynı zamanda hayvanlar üzerinde test edilmeyen ürünlerini gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Özellikle Aloe ve Bambu serisi, sülfatsız olup saçlarımı güçlendirmesiyle uzun zamandır benim vazgeçilmez şampuanım ve saç kremim oldu. İçeriğinde kullanılan bitki özlerinin saçlarınızda bıraktığı benzersiz kokuyu ve saçlarınıza sağladığı yumuşaklığı deneyimlediğinizde Herbal Essences’ı bırakamayacaksınız” ifadelerini kullandı.