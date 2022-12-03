Garanti BBVA alışveriş ayı kasıma ait kredi kartı harcama verilerini açıkladı

Garanti BBVA’nın kasım ayına ait kredi kartı harcama verilerine göre, en çok alışveriş gerçekleştirilen sektör yüzde 48 artışla Elektrik ve Elektronik oldu.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), e-ticaret platformlarının farklı tarihlerdeki yoğun kampanyalarıyla geçen Kasım ayına ait, Garanti BBVA kartları ile Garanti BBVA POS’larından yapılan işlemler üzerinden gerçekleştirdiği araştırma verilerini açıkladı. ‘Efsane Kasım’, ‘Efsane Cuma’, ‘Muhteşem Cuma’, ‘11.11’ gibi farklı kampanyalarla online alışverişlerin tavan yaptığı dönemde e-ticaret harcamalarını inceleyen araştırma, tüketicilerin en fazla hangi sektörlerde harcama yaptığını, bir önceki aya göre sektörel harcama değişimlerine ışık tutuyor. GÖSAŞ’ın verilerine göre, kasım ayında e-ticaret harcamaları bir önceki aya göre yüzde 19 artış gösterdi. E-ticaretin toplam kartlı alışverişler içindeki payı da önceki aya göre 3 puanlık artışla yüzde 29’a yükseldi.

Kasım alışverişlerinin yıldızı Elektrik-Elektronik sektörü oldu

Kampanyalar ayı Kasım’da bu yıl tüketiciler online alışverişlerde en büyük ilgiyi teknolojik ürünlere gösterdi ve Elektrik-Elektronik sektöründe online satışlar Ekim ayına göre yüzde 48 arttı. Bu sektörü yüzde 16 artışla Giyim ve Aksesuar ve yüzde 15 artışla Seyahat Acenteleri ve Taşımacılık sektöründeki harcamalar takip etti.

Taksitli alışveriş daha çok artış gösterdi

Araştırmaya göre Kasım ayında taksitli e-ticaret alışveriş cirosu da yüzde 26 artış gösterirken, peşin alışverişlerin cirosu 13 yüzde arttı. E-ticaret alışverişlerinin 47 yüzde ’si taksitli yapıldı, diğer bir ifadeyle Kasım ayında yaklaşık her iki işlemden biri taksitli gerçekleşti.

Taksitli alışverişlerde de en fazla Elektrik-Elektronik sektörüne yoğunlaştık

Cazip kampanyalarla birlikte ihtiyaçlarını taksitle karşılayıp Kasım ayı fırsatlarından yararlananlar, taksitli e-ticaret alışverişlerinde de en fazla Elektrik-Elektronik sektörünü tercih etti. Bu dönemde teknoloji ürünlerindeki taksitli alışverişler önceki aya göre yüzde 61 arttı. Taksitli e-ticaret alışverişlerinde Seyahat Acenteleri ve Taşımacılık yüzde 50, Konaklama ise yüzde 27 artışla Elektrik-Elektronik sektörünü takip etti.

Kampanyaların desteğiyle e-ticaret alışveriş hacminin zirveye çıktığı kasımda kadın tüketiciler harcamalarını yüzde 22 arttırırken, en çok ilgiyi sırasıyla Elektrik ve Elektronik, Mobilya ve Dekorasyon, Giyim ve Aksesuar sektörlerine gösterdi. Erkeklerin harcamaları da yüzde 17 artarken, tercihlerini sırasıyla Elektrik ve Elektronik, Giyim ve Aksesuar ve Seyahat Acenteleri ve Taşımacılık yönünde kullandılar.

Alışverişlerini en fazla arttıran iller Mersin ve Muğla

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nin verilerine göre alışveriş ayı Kasım’da e-ticaret harcamalarının en fazla arttığı iller Mersin (yüzde 88) ve Muğla (yüzde 30) oldu. Bu illeri sırasıyla Aydın (yüzde 26), İstanbul (yüzde 23), Bursa (yüzde 20), Antalya (yüzde 17), Balıkesir (yüzde 16) ve İzmir (yüzde 10) takip etti.