Garanti BBVA ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı

2021 yılında Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne Türkiye’den ilk imzacı olarak katılan Garanti BBVA, 2050’ye kadar borç verme ve yatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt etti.

Garanti BBVA, Net Sıfır Bankacılık Birliği taahhütleri doğrultusunda 2030 yılı ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı. 2021 yılında Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne Türkiye’den ilk imzacı olarak katılan banka, 2050’ye kadar borç verme ve yatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt etti. 2021 yılında aynı zamanda Türkiye’de kömürden çıkış taahhüdü veren ilk bankalardan olan Garanti BBVA, kömür santralleri ve madenleri ile ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğini ve portföyündeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskini en geç 2040 yılına kadar sıfırlayarak sektörden tamamen çıkmış olacağını kamuoyuyla paylaştı. Banka 2022 yılında ise kömürden çıkış taahhüdünü bir adım öteye taşıyarak diğer karbon yoğun sektörler için de PACTA (Paris Anlaşması Sermaye Geçişi Değerlendirmesi) metodolojisi ile uyumlu ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıklayan Türkiye’den ilk banka oldu.

Yapılan açıklamaya göre banka; enerji, otomotiv, demir-çelik ve çimento sektörleri için 2022 güncel risk ağırlıklı emisyon yoğunluklarını ve 2030 yılına kadar bu sektörler özelindeki azaltım hedeflerini belirleyerek iklim değişikliği ile mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor. Hedefler belirlenirken ise uzun dönem perspektifli, karar süreçlerine odaklı, güçlü, kapsayıcı, hesap verilebilir ve sektöre özel prensipler göz önüne alındı. Sürdürülebilirliği stratejik önceliklerinden biri olarak belirleyen Banka, sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda finans kuruluşlarının rolü ve sorumluluğunun bilincinde olarak müşterilerinin daha sürdürülebilir bir geleceğe geçişlerinde yol arkadaşlığı yapmayı hedefliyor.

Konuya ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Banka olarak iklim kriziyle mücadelede finans sektörüne önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz. 17 yılı aşkın süredir faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiriyor, iklim değişikliğiyle mücadele için de önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne katılan aynı zamanda kömürden çıkış taahhüdü veren ilk banka olduk. 2050 yılı taahhütlerimizi yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun için elimizdeki verileri gözden geçiriyor, karbonsuzlaşma hedefimiz kapsamında bulunduğumuz yeri ve ulaşmak istediğimiz hedefe hangi mesafede olduğumuzu düzenli olarak analiz ve takip ediyoruz. Taahhüt ettiğimiz net sıfır hedefine ulaşmak için karbon yoğun sektörler özelinde 2030 yılı ara dönem hedeflerimizi planladık. PACTA metodolojisi kapsamında belirlediğimiz hedeflerle müşterilerimizin karbonsuzlaşma süreçlerindeki gelişimlerini takip ediyor, bu yolda yeni teknolojiler ve üretim metotlarına yapacakları yatırımlara yönelik finansal destekler sunuyoruz. Karbonsuzlaşma hedefleriyle uyumlu müşterilerde risk ağırlığını artırarak kredi portföyündeki geçiş risklerini azaltmak ve buna ilaveten çevresel ve sosyal performans açıklamalarına yönelik şeffaflık taahhüdümüzü yerine getirmek en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor” dedi.