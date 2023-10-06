Garanti BBVA, CepPOS ürününü yeniledi

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, “Bugüne kadar sadece Android cep telefonlarına indirilerek ödeme alınabilen bir POS uygulaması gibi görünen CepPOS’u, çok daha fonksiyonel, iş yerinin birçok ihtiyacına cevap veren ve tüm cep telefonlarında kullanılabilen farklı bir uygulamaya evriltiyoruz” dedi.

Garanti BBVA, üye işyerlerinin temassız ödeme almasına imkân tanıyan CepPOS ürününü yenileyerek, Android ve iOS tüm cep telefonlarında kullanılabilen, iş yerlerine özel kampanyalarla zenginleşen uygulamaya dönüştürdü. Garanti BBVA CepPOS uygulamasında artık NFC (temassız) ödemenin yanında, hem QR ile ödeme hem de kod ile tahsilat gibi 3 farklı ödeme yöntemi yer alırken, bu sayede Android kullanıcıları ile birlikte iOS işletim sistemli cep telefonu kullanıcısı işyerleri de ödeme alabilecek.

Garanti BBVA üye iş yerlerine temassız kartlardan veya mobil cüzdanlardan hızlı ve güvenli ödeme alma imkânı sunan Garanti BBVA CepPOS ile kullanıcılar ayrıca, raporlama özelliği sayesinde bütün POS’larından geçen işlemleri tek ekranda kontrol edebilecek, günlük raporlarını alabilecek. Üye işyerleri CepPOS uygulaması üzerinden aynı zamanda, hem bireysel hem de iş yerlerinin ihtiyaçlarına uygun kampanyaları takip edip Garanti BBVA kredi kartları dünyasının fırsatlarından anında yararlanmaya başlayacak.

Üye iş yerlerinin hayatını kolaylaştıran CepPOS uygulamasının kullanılabilmesi için iş yerleri tarafından cep telefonlarına indirilmesi ve Garanti BBVA üye iş yeri olunarak Garanti BBVA internet şifresiyle üye girişi yapılması yeterli oluyor. Müşteriler dilerse fiziki, sanal ya da CepPOS başvurularını uygulama üzerinden yapıp tamamlayabiliyor. Erişimi ve kullanımı çok kolay ve güvenli olan CepPOS uygulaması, üye iş yeri sahibi tarafından kurulum beklemeksizin telefona indirildiği an kullanılabiliyor ve üye iş yeri sahiplerinin tanımladığı çalışanlar da ödeme alabiliyor.

Yenilenen CepPOS uygulaması hakkında görüşlerini bildiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, “Türkiye’nin teknolojide öncü bankası Garanti BBVA olarak, ödeme sistemleri çözümlerinde odağımız her zaman müşterilerimize ve üye işyerlerimize en ileri teknolojiyi sunmak, yenilikçi çözümlerle hayatlarına değer katabilmek Bugün artık alışveriş deneyimi ve ödemeler ciddi ölçüde dijitalleşirken, müşterilerimiz bu kapsamda özellikle güvenlik, hız ve kolaylık kavramlarına odaklanıyor. Giderek mobile evirilen dünyamızda, müşterilerimize hızlı ve güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşattığımız noktada, alışverişin diğer tarafı olan işyerlerimize de benzer kolaylıklar sunuyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz CepPOS uygulamasıyla, temassız ödeme alışkanlığının katlanarak büyüdüğü günümüz ödeme ekosisteminde, özellikle küçük esnaf, mikro işletmeler ve KOBİ’lerin iş süreçlerine önemli katkı ve verimlilik sağladık. Şimdi de, bugüne kadar aslında sadece Android cep telefonlarına indirilerek ödeme alınabilen bir POS uygulaması gibi görünen CepPOS’u, çok daha fonksiyonel, iş yerinin birçok ihtiyacına cevap veren ve tüm cep telefonlarında kullanılabilen farklı bir uygulamaya evriltiyoruz. Garanti BBVA CepPOS artık üye işyerlerimiz için POS raporlarının alınıp POS üzerinden geçen nakit akışlarının takip edildiği, müşterilere ve iş yerlerine uygun kampanyaların, NFC ile tahsilat, QR veya kod ile ödeme gibi fonksiyonların bulunduğu, hatta online mağaza nasıl açılır detaylarından komisyon ücretlerine kadar pek çok sorunun cevabının yer aldığı cepte bir destek merkezine dönüştü. Biz bu yeni CepPOS ürünümüzle sadece POS makinasını değil beraberinde pek çok fonksiyonu da uygulamanın içine koymuş olduk. CepPOS’un bu şekliyle milyonlarca üye işyerinin ihtiyacına cevap olacağına, müşterilerin hayatını kolaylaştırırken iş süreçlerine de katma değer oluşturacağına inanıyoruz” diye konuştu.