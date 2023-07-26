Garanti BBVA'dan dijital oto kredisi

Dijital kanallarda otomotiv satışlarının artmasıyla bu alanda sağlanan iş birliğiyle kullanıcılar Garanti BBVA’dan, Renault ve Dacia marka araç satışlarında geçerli otomobil kredisine başvurabilecek.

Garanti BBVA, dijital kanallarda artan otomotiv satışlarını dijital oto kredisiyle destekliyor. Yapılan açıklamaya göre bankanın tüzel ve şahıs firması müşterileri için geliştirdiği ve uçtan uca dijital deneyim sunan dijital oto kredisine Garanti BBVA Mobil ve internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Dijital oto kredisi Renault ve Dacia marka araç satışlarında geçerli oluyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, “Küresel araç satış modellerindeki değişimle beraber ödeme ve kredi sistemlerinin de dijitalleşmesi gerekli hale geldi. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz dijital oto kredisi ürünümüzü iş süreçlerini hızlandırmak isteyen, üretime güç veren tüzel ve şahıs firmalarının kullanımına sunduk. Değişen müşteri beklentilerine uygun olarak tasarladığımız dijital oto kredisi; kredi kullanma, sözleşme ve teminat yapısı kurulması gibi işlemlerin tamamını dijitalde yapmaya olanak sunuyor. Bu haliyle süreçsel açıdan sektörümüzde bir ilk olan dijital oto kredisi, öncelikle Renault ve Dacia marka sıfır kilometre araç satışları için geçerli olacak. Yakın dönemde daha fazla seçeneği müşterilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Garanti BBVA olarak amacımız araç satın almak isteyen esnaf, KOBİ ve ticari müşterilerimizi kilometrelerce yol gitmeden diledikleri yer ve zamanda dijital çözümlerle buluşturmak. Taşıt kredilerinde otomotiv sektörünün dinamiklerine uygun yeni ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

İş birliğiyle ilgili olarak MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Bugünün hızla değişen ve dönüşen dijital dünyasında, tüketici davranışları ve beklentileri de aynı şekilde değişiyor. Biz de Renault ve Dacia markaları olarak, müşterilerimizin işlerini büyütme ve operasyonlarını kolaylaştırma amacıyla daima yenilikçi çözümler arıyoruz. Geniş yetkili satıcı ağımız, zengin ürün gamımızla sahip olduğumuz pazardaki lider konumumuzu sunduğumuz yenilikçi ve dijitalleşmeye odaklı hizmetlerle sürdürmeyi hedefliyoruz. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle hayata geçirdiğimiz yeni hizmetlerimizde olduğu gibi bu iş birliği ile de sektörde bir kez daha öncü bir uygulamayı müşterilerimize sunuyoruz. Bu doğrultuda, Renault Finans ve Dacia Finans markaları çatısında sunduğumuz taşıt finansman faaliyetlerinde önemli bir adım atıyoruz. Ticari nitelikteki müşterilerimizin taşıt kredisi süreçlerini tamamen dijitalleştirerek, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Garanti BBVA’nın markalarımız için sunduğu dijital oto kredisiyle, müşterilerimize karmaşık ve zaman alıcı kredi başvuru süreçlerinden geçmeden, kolay ve hızlı şekilde finansman olanağı sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz büyümeye, gelişmeye ve değer oluşturmaya daha fazla odaklanabilecek. Koşulsuz müşteri memnuniyeti vizyonumuzla, araç satın alma deneyimini sürekli iyileştirerek, müşterilerimizin başarılarına ortak olmaya devam edeceğiz.” dedi.