Garanti BBVA'dan güneş enerjisi adımı

Garanti BBVA, Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binası ile ATM’lerinde güneş enerjisi üretimine başladı.

Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelesine destek veren Garanti BBVA, Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binasında güneş enerjisi santrali (GES) projesi hayata geçirirken ATM çatılarına da güneş enerjisi panelleri yerleştirdi. Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binasına kurulan ve üretime başlayan güneş enerjisi santrali projesinin kurulu gücü yaklaşık 300 kW olurken yıllık üretim kapasitesi 350 MWh olacak. ATM çatılarına ise bu yılbaşından itibaren 81 güneş enerjisi paneli yerleştirdik.

Pendik Kampüs yerleşkesinin GES kurulu gücü 103 kW, yıllık üretim kapasitesi 122 MWh Güneşli Hizmet Binasının kurulu gücü 193 kW, yıllık üretim kapasitesi ise 228 MWh olacak. GES enerji üretimiyle toplamda yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlanması ve 160 ton karbon emisyonunun engellenmesi hedefleniyor. Bu miktar, doğada yaklaşık 9 bin 884 ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk geliyor.

Garanti BBVA, güneş enerjisi panel kurulumlarıyla bir ATM’nin aylık enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40-50 oranında (aylık ortalama 150 KWh) tüketimini güneş enerjisinden sağlayacak. ATM kurulumları ve kabin değişimlerine ait yapılan üretimin yılsonunda yaklaşık 60 bin KWh’a ulaşması planlanıyor. Bu enerji üretimiyle de doğada 1800 ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen, 30 tona yakın karbon emisyonunun engellenmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu, “Bankamızın stratejik önceliği olan sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında kendi tüketimimizi de yenilenebilir enerjiden sağlamaya yönelik projelerimiz devam ediyor. Pendik Kampüs ve Güneşli Hizmet Binamızda gerçekleşen güneş enerjisi santrali projesi ve ATM’lerimize kurduğumuz güneş enerjisi panelleriyle bankamızın kullandığı enerjideki yenilenebilir enerji oranını artırırken karbon ayak izimizin düşmesine de katkı yapıyoruz. Daha önceki yıllarda üretime geçen Akdeniz Şube, Sivas Müşteri İletişim Merkezi ve Bodrum Şube çatılarındaki güneş enerjisi santrallerinin 90 kW kurulu gücü bulunuyordu. Pendik ve Güneşli’de üretime geçen GES ile toplam kurulu gücümüz 400 kW’a yaklaştı. Şube, ATM ve binalarımızda yenilenebilir enerji kullanmaya yönelik çalışmalarımızla sektörümüze de öncülük ettiğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.