Garanti BBVA Emeklilik, BES müşterilerine Finansal Danışmanlık hizmeti sunuyor. Finansal Danışmanlar, BES’teki birikimlerinin yönetimi konusunda müşterinin ihtiyacına uygun çözümler geliştirirken kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyor.

Garanti BBVA Emeklilik, BES müşterilerine Finansal Danışmanlık hizmeti sunuyor. Finansal Danışmanlar, BES’teki birikimlerinin yönetimi konusunda müşterinin ihtiyacına uygun çözümler geliştirirken kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyor. Ayrıca özel hizmet hattı üzerinden de müşterilerin sorularına yanıt vererek onlara rehberlik ediyor. Müşterilere BES birikiminden, sağlık sigortasına; fon danışmanlığından, ailelerine özel birikim seçeneklerine kadar tüm konularda destek sağlanıyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, "Garanti BBVA Emeklilik olarak, katılımcılarımız adına, piyasada yaşanacak her değişikliği, gelişmeyi takip etmek, yorumlamak ve gerektiğinde fon dağılım değişikliğine yönlendirerek birikimlerini optimum getiri hedefiyle yönetmelerine katkı sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize yönelik çalışmalarımızdan biri de BES’te belli bir birikime ulaşmış müşterilerimize ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümler üretmek amacıyla geliştirdiğimiz kişiye özel Finansal Danışmanlık hizmetimiz oldu. Bu kapsamda düzenli olarak profesyonel eğitime tabi tutulan finansal danışmanlarımız müşterilerimize portföy yönetimi ve fon danışmanlığı hizmeti verirken sağlıklarına ve sevdiklerine iyi bakabilmeleri için de her zaman destek oluyor. Finansal Danışmanlarımız ayrıca müşterilerimizden herhangi bir talep gelmesini beklemeden belli periyotlarla müşterilerimizi arayarak fon getirileri ve yatırım tercihlerini onlarla birlikte değerlendirip, birikimlerine yön vermelerine yardımcı oluyor. Müşterilerimiz BES ve Çocuklara BES, Prim İadeli Hayat Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Fon Danışmanlığı konularında akıllarına takılan tüm sorular ya da yaşadıkları sorunlar ile ilgili olarak Finansal Danışmanına özel hizmet hattımızdan da ulaşabiliyor” dedi.