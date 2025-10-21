Garanti BBVA, müzik tutkunlarını bu kez Kasım ayının enerjisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Garanti BBVA Genç Konserleri, farklı müzik türlerini aynı çatı altında bir araya getiren seçkin sanatçıları İstanbul’un sevilen sahnelerine taşıyarak Kasım ayında da dolu bir program sunuyor.

Garanti BBVA Genç Konserleri kasım ayında devam ediyor. Ayın ilk konseri, 2 Kasım’da Blind sahnesinde gerçekleşecek. Soul, funk ve psychedelic tınıları harmanlayan güçlü sahne performanslarıyla tanınan Monophonics, izleyicilere duygusal yoğunluğu yüksek, enerjik bir gece yaşatacak.

Kasım ayının bir diğer özel konserinde, 13 Kasım’da Nardis Jazz Club’da sahne alacak Yahya Dai Quartet, ‘Remembering Ben Webster’ projesiyle caz tarihinin ikonik isimlerinden Ben Webster’a saygı duruşunda bulunacak. Quartet, nostaljik caz tınılarını modern yorumlarla harmanlayarak izleyicilere duygusal ve zarif bir performans vaat edecek.

19-20 Kasım tarihlerinde ise Nardis Jazz Club’da sahne alacak olan Brian Charette Trio, org, davul ve gitar üçlüsünün güçlü uyumunu sahneye taşıyacak. Modern cazın özgün dokularını dinamik doğaçlamalarla birleştiren trio, iki gece üst üste cazseverlerle buluşacak.

Açıklamaya göre, yıl boyunca devam edecek Garanti BBVA Genç Konserleri, İstanbul’un önemli sahnelerinde dünya çapında sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek. Garanti BBVA kredi kartı sahipleri, konser biletlerinde indirim fırsatından yararlanabilecek.

Kasım takvimi

Monophonics - 2 Kasım, Blind

Yahya Dai Quartet - ‘Remembering Ben Webster’ - 13 Kasım, Nardis Jazz Club

Brian Charette Trio - 19-20 Kasım, Nardis Jazz Club