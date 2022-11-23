Garanti BBVA ile 'İhracatta Sürdürülebilir Gelecek' buluşmaları başladı

Garanti BBVA’nın ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ ismiyle hayata geçirdiği etkinlikler serisinin ilki gerçekleştirildi.

Sürdürülebilirlik ve kapsayıcı büyümeyi ana stratejilerinden biri olarak gören Garanti BBVA, ülkemizi Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinde desteklemek, sürdürülebilir yatırımların önünü açmak amacıyla ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ ismiyle etkinlikler serisine başlıyor. Bu etkinlikler serisinin ilkini 23 Kasım 2022’de Fişekhane İstanbul’da gerçekleştiren Banka, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ile beraber KOBİ’ler başta olmak üzere AB’ye ihracatta bu süreçlerden etkilenecek sektör ve kurumlara somut önerilerle süreci anlatmak, akıllardaki sorulara cevap verebilmek ve “Yeşil Mutabakat” konusunda danışmanlık yaparak kurumların hareketlenmesine önayak olmayı amaçlıyor.

Açılış konuşmalarını Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu yaptığı İhracatta Sürdürülebilir Gelecek buluşmasında; gazeteci, yazar Ilgaz Gürsoy’un moderatörlüğünde gerçekleşen ’Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanırken Türkiye Neler Yapmalı?’ konulu panele, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Levent Kurnaz ile Ankara Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Güray Değerli katılarak kurum ve şirketlerin yakın geleceklerini planlarken göz önünde bulundurmaları gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaştı. “Yeni İş Normali: Sürdürülebilirlik” ve “Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması Odağında Teknik Bilgi ve Deneyim Paylaşımı” konulu diğer panellerde ise alanlarında uzman isimler ihracatçı firmaları teknik konularda bilgilendirdi.

Sera gazı emisyonlarını azaltmak isteyen kurumlar için sürdürülebilirlik temalı destek paketi

Etkinlikte, Garanti BBVA’nın sera gazı emisyonlarını azaltmak isteyen müşterilerinin çalışmalarını kolaylaştırmak, bu yolda desteklemek üzere geliştirdiği sürdürülebilirlik temalı yeni destek paketi hakkında da bilgi verildi. Destek ürün çalışması kapsamında karbon emisyonunu azaltmak isteyen Garanti BBVA müşterileri tecrübe ve iletişim ağından yararlanmanın yanı sıra faiz avantajlı kredi paketinden de faydalanabilecek. Kredi paketi kapsamında Türk Standardları Enstitüsü’yle de iş birliği yapan Banka, müşterilerine kapasite gelişimi konusunda destek sağlayacak. Garanti BBVA müşterileri karbon emisyonlarını azaltırken sera gazı yönetimi konusunda da bilgilenecek.

‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ buluşmalarıyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ “Bugünkü gibi devam edersek, 2050’ye kadar dünyadaki global ısınmayı 1.5 derece ile sınırlandırma hedefini maalesef aşacağız. Hali hazırda bunun 1.1’i zaten aşılmış durumda. Mevcut düzenle ilerlersek 2025, 2026’da da kalan kısmı aşılacak ve dünya dönüşü olmayan bir sürece girecek. Bu nedenle mevcut iş yapış şekillerimizi acilen değiştirmemiz gerekiyor. İklim kriziyle mücadeledeki dönüşümün en büyük aktörü bizler yani finans sektörü ve üreticiler olacak. Garanti BBVA olarak, gelecekte oluşabilecek maddi, manevi hasarlardan korunmak ve ülkemizin, ülkemiz üreticilerinin bu süreçten başarıyla çıkmasına katkı sağlamak amacıyla İhracatta Sürdürülebilir Gelecek” bilinçlendirme toplantılarını yapmaya karar verdik.” dedi.

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirlikle ilgili yol planını Yeşil Mutabakat olarak adlandırıyoruz. Yeşil Mutabakat kapsamında hedeflenen dönüşüm 8 alt başlık altında kurgulanmış durumda. Bu alt başlıkların tamamının hayatımızı etkileyeceği çok net. Ama acil aksiyon alınması gereken konulardan bir tanesi ve bize göre en önemlisi sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıdır. Raporlama 2023’te başlayacak ve 2026’da, taraf ülkelere yapılacak ihracatta vergilendirme gündeme gelecek. Bu arada mutabakatın daha erkene çekilmesi de gündemde. Yani belirlenen kriterlere uygun üretim yapmayan ihracatçı şirketler oldukça yüksek karbon vergisi ödemek zorunda kalacak. İhracatımızın yaklaşık yüzde 67’sini gelişmiş ülkelere yaptığımız düşünüldüğünde; 2026 itibariyla sınırda karbon düzenlemesi kapsamında karbon yoğun sektörlere yansıyacak ek vergi maliyeti yıllık 1 milyar euroya kadar ulaşabilir. Bu yüzden bizim üretim tekniklerimizi acilen sürdürülebilirliğe uygun hale dönüştürmemiz gerekiyor. Garanti BBVA olarak yeşil dönüşüm sürecinde her türlü imkânımızla paydaşlarımıza destek olacağız.”

TİM Başkanı Gültepe: ‘‘Dünyayı tüketmeden dünya için üretmek mottosuyla hareket ediyoruz’’

Tüm sektörlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlaması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise ‘’Türkiye’nin son yıllarda üretim ve büyüme anlamında ortaya koyduğu performans ortada. Son yıllarda Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum ile ilgili birçok çalışma yapılıyor. Biz de TİM olarak eylem planlarımızı ortaya koyduk. ‘Dünyayı tüketmeden dünya için üretmek’ mottosuyla hareket ediyoruz. TİM olarak yeşil dönüşümü sağlamak adına bilim kurulu oluşturduk. Yeşil mutabakata uyum sağlanması için farkındalığı ortaya koyuyoruz. Sektörel bazda herkes yeşil mutabakata uyum sağlamak için çalışmalar yapıyor. Gelecek kuşaklar için sürdürülebilir bir dünya bırakmak için yeşil dönüşüm önem arz ediyor. Bu dönüşümü sağlamak için tüm sektörler ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.